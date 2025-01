Fem van Empel wint na sprint in race door Belgische blubber

Veldrijdster Fem van Empel uit Den Dungen is het jaar begonnen met een overwinning. In het Belgische Baal was ze op nieuwjaarsdag de snelste. De wereldkampioene knokte zich terug na een valpartij en versloeg haar landgenote Lucinda Brand in een sprint. "Dit was een van de mooiste duels die ik heb gereden", zei ze aan de finish. "Ik koos in de eerste ronde het verkeerde spoor en kwam daardoor ten val. Daarna moest ik een halve minuut goedmaken."

ANP Geschreven door