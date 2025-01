Zivah vermist door vuurwerk: 'Ze schrok en rukte zich los'

Uren heeft Gérard van de Ven uit Waalwijk woensdag gezocht naar Zivah, de Schotse collie van hem en zijn vrouw die sinds dinsdagavond tien uur wordt vermist. Zijn stappenteller staat woensdagmiddag op 28 kilometer. Maar de zoektocht naar Zivah bleef zonder resultaat. Gérard liet Zivah op oudjaarsavond nog ruim voor middernacht even uit, maar de hond van elf maanden nam de benen toen er vuurwerk vlak voor haar pootjes belandde. "Ze schrok en rukte zich los", vertelt Marion, de vrouw van Gérard.

Zivah is volgens hem niet gewond geraakt door het vuurwerk, maar wel enorm geschrokken. "Niemand heeft haar sindsdien meer gezien", vertellen Gérard en Marion. De twee vermoeden dat Zivah zo geschrokken is van het vuurwerk dat ze zich ergens verstopt.

Gérard bleef verbouwereerd achter met twee andere honden - waaronder een logé - die hij ook aan de lijn had. "Ik was twee minuutjes van huis", verzucht hij.

Gérard was rond tien uur bijna thuis toen hij in de Anna van Burenstraat in Waalwijk drie jongens bezig zag met vuurwerk. "Ik vroeg nog of ze even wilden stoppen zodat ik er met de honden voorbij kon", vertelt hij. Maar de drie hielden niet op. Toen er voor de pootjes van Zivah vuurwerk terechtkwam, hield Gérard haar niet meer. "Weg was ze", vertelt hij.

Het was in de buurt waar Marion en Gérard wonen volgens hen al langer een gekkenhuis qua vuurwerk. Maar tot dinsdag kon Zivah er eigenlijk goed tegen, vertellen ze. Dinsdagavond kwam het volgens haar baasjes echter zo dichtbij dat het haar te veel is geworden.

Meteen dinsdagavond is Gérard al op zoek gegaan naar Zivah. En ook op deze eerste dag van het nieuwe jaar heeft hij samen met onder meer zijn schoonzusje en een goede kennis overal gezocht. "Met zo'n vijf man zijn we op pad geweest", vertelt Marion. "Hier in de buurt, maar ook in Sprang-Capelle, Drunen, Kaatsheuvel en Waspik. Te voet en op de fiets, maar allemaal zonder resultaat."

Op Facebook wordt de vermissing van Zivah gedeeld: