Appartementencomplex na brand afgesloten, bewoners mogen niet binnen

De bewoners van een appartementencomplex in Den Bosch kunnen nog niet naar huis, nadat daar dinsdagavond brand uitbrak. Twee toegangsdeuren naar het complex aan het Van Coehoornplein zijn woensdag dichtgetimmerd. Bewoners mogen er niet binnen, ook niet om spullen op te halen, zo bevestigt de vader van één van de gedupeerden.

Bewakers van een particuliere beveiligingsdienst houden een oogje in het zeil bij het complex. Wanneer bewoners er weer naar binnen mogen, is onduidelijk maar de schade is heel groot.

De vlammen sloegen dinsdagavond uit het gebouw. De brandweer kwam met meerdere korpsen om het vuur te bestrijden.

De brand woedde in een appartement op de eerste etage, aan de achterkant van het complex. Op de begane grond zijn winkels gevestigd. De bedrijven zijn allemaal vrijgegeven en hebben geen schade, volgens de brandweer.