Jongste Dakar-deelnemer begint in buggy, maar droomt van truck

Marnix Leeuw uit Eindhoven debuteerde vrijdag in de Dakar Rally als navigator in de buggy van Sander Derikx. Hij is pas negentien jaar oud en daarmee de jongste deelnemer die in Saudi-Arabië meedoet aan de zwaarste rally ter wereld. Maar voor hem is het slechts een voorbereiding op een groter doel. De droom van Leeuw is om de Dakar Rally zelf in een truck te rijden.

"Ik vind het hartstikke mooi en indrukwekkend", zegt hij. " Het is heel gaaf om hier tussen alle grote mannen te lopen. We hadden afgelopen week de administratieve keuring en dan komt ineens Sebastiaan Loeb voorbij. Die zie je normaal alleen op televisie! Ik wilde eigenlijk een handtekening vragen, haha."

Marnix Leeuw heeft een enorme glimlach op zijn gezicht als hij na de proloog in het bivak in Bisha uit de buggy stapt. Pas negentien jaar is hij en nu al bezig aan zijn eerste Dakar Rally. Alles is nieuw, alles is prachtig.

Marnix heeft het race-virus van geen vreemde, want zijn vader Marc Leeuw deed in het verleden vier keer in een truck mee aan de Dakar Rally. "Vroeger als klein kind was mijn vader ineens twee weken weg en zette mijn moeder me voor de televisie en zag ik hem rijden", vertelt Marnix Leeuw. " Dat is zo imponerend en dat is daarom nu mijn droom."

Want de buggy is alleen maar een opstapje. Samen met vader Marc heeft Marnix een plan opgesteld voor het grotere doel. "Wat karten is voor de Formule 1 is de buggy voor de Dakar Rally", vervolgt de Eindhovenaar. "Het uiteindelijke doel is dat ik de overstap naar de truck ga maken. Eigenlijk wil ik daar volgend jaar al in rijden."