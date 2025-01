We krijgen sneeuw, weerman Johnny vertelt wanneer

Een witte kerst hebben we afgelopen jaar niet gehad, maar sneeuwliefhebbers kunnen deze week toch nog een winterse traktatie verwachten. Vanaf vrijdag kan het gaan sneeuwen in onze provincie. Al duurt de winterpret volgens weerman Johnny Willemsen niet heel lang. "Het moet een beetje meezitten."

Volgens weerman Willemsen van Weerplaza is het deze donderdag nog een opvallend goede dag, want de zon zal vaak gaan schijnen. "Dat hebben we afgelopen tijd niet veel gezien", vertelt hij in het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant. Af en toe zal er nog wel een bui vallen. Het wordt donderdag zo'n zes graden. Dat is volgens de weerman een hele gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar.

"Misschien dat het kort even wit wordt."

Vrijdag komt daar verandering in. Het kan vanaf dan gaan sneeuwen. "We zullen dan buien met hagel krijgen en mogelijk wat natte sneeuw. Heel misschien dat de sneeuw ergens blijft liggen en dat het dan kort even wit wordt", zegt Willemsen. "Al verwacht ik dat niet 1, 2, 3." Sneeuwliefhebbers moeten het vooral van het weekend hebben. Zaterdagnacht trekt volgens de weerman een groot neerslaggebied over Brabant. De temperatuur komt onder het vriespunt, op een aantal plaatsen zal het gaan sneeuwen.

"Vanaf zondag zal de temperatuur weer stijgen."