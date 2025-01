Relatief rustige jaarwisseling in Brabant, de minste meldingen in vijf jaar

Het was een relatief rustige jaarwisseling in onze provincie, afgelopen nieuwjaarsnacht. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV). Tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen er dit jaar de minste (brand)meldingen binnen van de afgelopen vijf jaar.

Anouk Lambregts Geschreven door

Bij de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Brabant kwamen in totaal 412 meldingen binnen in de meldkamer tussen 00.00 uur op 31 december 2024 en 08.00 uur 's ochtends op 1 januari, een tijdsspanne dus van 32 uur. Van die meldingen waren er 273 voor (onder meer) de brandweer. In de grafieken hieronder kun je zien dat dat voor onze provincie het laagste aantal is in ten minste vijf jaar tijd.

Wachten op privacy instellingen...

Auto- en woningbranden

Het aantal autobranden tijdens oudejaarsdag en de nieuwjaarsnacht is landelijk gezien toegenomen. In heel Nederland waren dat er 270, het hoogste aantal sinds 2019 én 40 auto's meer dan vorig jaar. In Noord-Brabant brandden 26 auto's af, een stuk minder dan tijdens de vorige jaarwisseling. Toen stonden 45 auto's in de fik in onze provincie.

Wachten op privacy instellingen...

Het aantal woningbranden is de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven. Dit jaar moest de brandweer uitrukken voor vijftien woningbranden in Noord-Brabant, één minder dan vorig jaar. Tijdlijn meldingen

Niet geheel onverwacht was middernacht tijdens de jaarwisseling een piekmoment voor de hulpdiensten. In de onderstaande grafiek valt af te lezen hoe laat en hoeveel meldingen binnenkwamen in de meldkamer en hoeveel daarvan tot alarmering bij de brandweer hebben geleid. Daarin is ook de piek rond klokslag middernacht te zien.