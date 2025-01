Mandy zoekt al dagenlang naar hondje Binky: 'Kan er niet van slapen'

Wat als een gezellige oudjaarsavond begon, eindigde in een nachtmerrie voor de 37-jarige Mandy Vos en haar 3-jarige zoontje uit Den Bosch. Binky, het 9-jarige hondje van haar overleden man, bleek door vuurwerkknallen weggelopen te zijn. Een zoektocht tot in de vroege morgen leverde niets op en ook de dag erna keerde Binky niet terug. Team Hondenopsporing Nederland helpt het gezin met drones en flyers om het hondje terug te vinden. "Je vraagt je af of hij te eten en drinken heeft."

Nietsvermoedend was Mandy dinsdagavond oud en nieuw aan het vieren met haar vrienden en familie. "Het was heel gezellig. De kinderen waren aan het spelen en Binky leek in eerste instantie helemaal niet bang, omdat hij afgeleid was door het bezoek", blikt Mandy terug. Totdat een vriendin haar rond half twaalf vroeg waar het hondje was gebleven. "Toen keken we op de plaats, op zolder en in alle kasten. Nergens konden we Binky vinden. Maar ver weg kon hij niet zijn, dacht ik."

"Geschrokken van vuurwerk."

Het is volgens Mandy namelijk niks voor Binky om weg te lopen. "Daarom denken we dat iemand de deur per ongeluk open heeft gelaten en dat hij zo schrok van het vuurwerk dat hij wegliep." De feeststemming was direct over en Mandy zocht tot vroeg in de ochtend met haar vrienden naar het hondje. Zonder succes. Ze besloot de dierenambulance en de politie in te schakelen, maar ook op nieuwjaarsdag keerde Binky niet terug naar huis. "Het is verschrikkelijk dat we al dagen in onzekerheid zitten. Ik kan er niet van slapen. Je vraagt je constant af of hij door de regen en de wind loopt en of hij wel eten en drinken heeft." Ook het 3-jarige zoontje van Mandy is erg van slag nu hun hondje weg is. "Hij is erg gehecht aan Binky. Hij staat ermee op en gaat ermee naar bed. Iedere avond staat hij huilend bij de deur te roepen of Binky terug wil komen, want hij mist hem heel erg", vertelt Mandy.

"Het laatste wat we nog van mijn man hadden."

De vermissing komt na een toch al heftige periode voor het gezin. "In november is mijn andere hondje overleden en in december 2023 overleed mijn man. Binky was zijn hondje, dus hij was het laatste wat we nog van mijn man hadden." Mandy nam ook contact op met Team Hondenopsporing Nederland (THON). Zij regelden flyers om het hondje terug te krijgen. "En het Nationaal Drone Team zoekt met drones bij de Noorderplas naar Binky", vertelt Tonnie Elands, coördinator bij THON.

Het Team Hondenopsporing Nederland helpt de familie hun hondje terug te vinden (foto: Rochelle Moes).