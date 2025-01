Hans Bekx ging met 'flierefluiter' Bennie Jolink Oerend Hard in Dakar Rally

Hans Bekx uit Sint-Oedenrode stond twaalf keer aan de start van de Dakar Rally. In 1998 verdwaalde hij tijdens zijn eerste Dakar Rally met Normaal-zanger Bennie Jolink in Afrika en in 2011 viel hij in Argentinië al in de eerste etappe uit na een zware crash. Ook in de tussenliggende jaren maakte hij veel mee. Met argusogen bekijkt hij momenteel de Dakar Rally die in Saudi-Arabië wordt verreden.

Hans Bekx kan een lachje niet onderdrukken als hij terugdenkt aan zijn eerste Dakar Rally in 1998. In Afrika reed hij samen met zanger Bennie Jolink die als zijn navigator opereerde. Het was een bijzonder avontuur. "Ik heb met Bennie verrekte veel plezier gehad", vertelt Bekx. "Maar hij was een flierefluiter en het maakte hem allemaal niets uit. Het ging nooit echt goed en we verdwaalden om de haverklap."

Maar zelf was Bekx als coureur ook nog zo groen als gras. "Het was een hele uitdaging en ik wist nog van niks", vervolgt hij. "Dat bleek al bij de eerste duinen die we tegenkwamen. Die waren slechts vijf, zes meter hoog, maar we stopten gewoon omdat we dachten er anders nooit meer uit te komen. 'Daar moeten we niet doorheen rijden', zeiden Bennie en ik tegen elkaar. We wisten echt van toeten nog blazen."

Maar de jaren daarna kwam het allemaal goed en Hans Bekx werd alsnog een doorgewinterde Dakar-rijder. "Ik was er altijd heel sterk in om de eerste etappe op mijn naam te zetten, want dan stonden de neuzen van het team meteen de goede kant op. Het samenwerken in een hecht team heb ik ook altijd het leukste gevonden. Ik mis dat nog elk jaar."

"Tegenwoordig is dat anders", vervolgt hij. "Dan willen monteurs per uur betaald worden of willen ze op tijd thuis zijn. Nee, niet in onze tijd hoor. Wij kwamen na een Dakar Rally in februari bij elkaar en lagen dan op 1 maart alweer in de schuur te sleutelen. Er was een andere mentaliteit."