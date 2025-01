Tom roeit de Atlantische Oceaan over: 'Het gevaar zit 'm in kleine dingen'

De meeste mensen pakken het vliegtuig om de Atlantische oceaan over te steken, maar Tom Rijnders (28) uit Klundert doet het even anders. Hij is met drie teamgenoten 'The World's Toughest Row' aan het roeien, een oversteek van maar liefst vijfduizend kilometer. Dat doen de mannen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum, waar kinderen met kanker worden behandeld. De tocht van het Canarische Eiland La Gomera naar het Caribische eiland Antigua is niet zonder gevaar. "Dat klopt, maar eigenlijk is bijna niks in het leven zonder gevaar."

Hoewel Tom al langere tijd roeit, doet hij pas sinds twee jaar aan zeeroeien. De beweging is bijna hetzelfde als bij normaal roeien. "Maar de situatie is natuurlijk heel anders. Op de oceaan zijn de golven veel hoger en onstuimiger", zegt Tom. "Het ligt een beetje aan het weer, maar je surft soms over de golven en dan moet je anders met de riemen omgaan. Je moet veel meer met de zee en de omstandigheden meegaan, terwijl je op glad water de hele tijd dezelfde beweging maakt en evenwicht hebt."

De vriendin van Tom maakte twee jaar geleden een documentaire over Mark en zo leerden de mannen elkaar kennen. Een jaar geleden is Tom bij Mark gaan werken in The Ocean Rowing Company, waar oceaanroeiboten worden gebouwd. "Waaronder ook de boot waarin we nu varen. Toen een van de leden van team Row4Cancer afgelopen juli uit het team stapte door gezondheidsproblemen, heb ik zijn plaats ingenomen."

De teamgenoten van Tom hebben zich lang voorbereid op de oversteek, maar Tom haakte pas later aan. "Ik had een half jaar de tijd om me voor te bereiden. Gelukkig was ik al vrij fit en heb ik wel aanleg om snel een sport of training op te pakken. Ik moest wel gelijk goed aan de bak. Bijna iedere dag een tot drie uur roeien op de roeitrainer of bij een roeivereniging."

Om zijn techniek te verbeteren, heeft Tom coaching-sessies gevolgd. "En vanuit de organisatie Atlantic Campaigns zijn er allerlei verplichte veiligheidscursussen. Ik had net genoeg tijd om deze allemaal af te ronden voor de race." Om de tocht te maken is het niet alleen van belang dat de roeiers fit zijn. "Je moet ook transport voor de boot regelen, de boot indelen, wegen, herindelen, uitzoeken welke voeding het beste voor je is, ontbijtpakketten samenstellen en nog veel meer."

Er zitten ondanks de goede voorbereiding wel risico's aan de tocht. "Het gevaar zit 'm waarschijnlijk in de kleine dingen, bijvoorbeeld een blessure waardoor je niet meer kunt roeien", zegt Tom. "De boot kan in een storm ook rollen of kapseizen, maar hij is wel zo gemaakt dat de boot vanzelf weer terugrolt. Je kunt dan wel belangrijke spullen kwijtraken of de boot beschadigen."