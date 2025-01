Brand in huis door vuurwerk op het dak van de aanbouw

Bij een huis aan de Jan Stevensstraat in Helmond is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond nadat er vuurwerk op het platte dak van de aanbouw belandde. Dat zou zijn afgestoken door een zoon van het gezin dat in het huis woont.

Volgens de bewoonster van het huis ging het om kindervuurwerk. De eerste melding van de brand kwam rond kwart voor drie binnen. De brandweer was al snel aanwezig met twee bluswagens en een hoogwerker. Even na drie uur was de brand weer onder controle. Er raakte niemand gewond. Ook de woningen van de buren zijn nog gecontroleerd op eventuele schade. De bewoners mochten al gauw weer naar binnen.

Foto: Harrie Grijseels/SQ VIsion

Foto: Harrie Grijseels/SQ VIsion