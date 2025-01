Brandweer rukt uit voor kat in de boom, maar die wandelt rustig weg

Alle hens aan dek in Breda donderdagmiddag nadat voorbijgangers een kat in de boom ontdekten. Het arme dier zat er schijnbaar plompverloren bij, meters boven het speeltuintje aan de Talmastraat. Al bleken die zorgen even later... Nou ja, onterecht.

Wat deed dat beestje daar op die tak? En hoe lang zat-ie daar al te wachten op hulptroepen? Die vragen moeten attente wandelaars gehad hebben. Toen ook het weer nog eens omsloeg, besloten ze de dierenambulance in te schakelen. Die kwam ter plaatse, maar kon ook weinig betekenen. En dus werd er verder opgeschaald: een belletje naar de brandweer. Niet veel later was de redding nabij. Met een hoogwerker ging de medewerker van de dierenambulance de lucht in, klaar om het katje te redden. Die had vervolgens genoeg van alle heisa, miauwde nog eens vriendelijk en besloot er vervolgens rustig weer vandoor te gaan. Eind goed, al goed.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision