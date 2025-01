Deze 19-jarige aanvaller is de nieuwste aanwinst van PSV

PSV heeft Esmir Bajraktarevic vastgelegd. De 19-jarige international van Bosnië en Herzegovina wordt overgenomen van het Amerikaanse New England Revolution en heeft een contract getekend tot medio 2029. Hoeveel de Eindhovenaren hebben neergeteld voor de vleugelaanvaller is niet bekendgemaakt.

Volgens directeur voetbalzaken Earnest Stewart volgt de club hem al sinds januari vorig jaar. "Hij is een linksbenige speler die we voor de rechterflank hebben gehaald. Hij is heel fijngevoelig aan de bal, heeft een goede voorzet, is sterk in de 1 tegen 1 en kan zelf ook een doelpuntje meepikken. Esmir is echt zo'n speler die mensen kan gaan verrassen met zijn acties."

Bajraktarevic kwam 7 september vorig jaar voor zijn land in actie tegen het Nederlands elftal. Die wedstrijd voor de Nations League werd in het Philips Stadion gespeeld. Oranje won met 5-2, maar Bajraktarevic gaf wel de assist voor de tweede goal van Bosnië en Herzegovina die werd gemaakt door Edin Džeko .

"Dat was een goede kennismaking met Eindhoven. De sfeer in het stadion was geweldig en het is misschien wel het meest bijzondere moment uit mijn carrière tot dusver", zegt Bajraktarevic, die inmiddels zes interlands achter zijn naam heeft staan.