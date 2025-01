NAC wil van middenvelder Matthew Garbett af

Middenvelder Matthew Garbett mag van de technische leiding van NAC Breda vertrekken. De Nieuw-Zeelandse international gaat niet mee naar het trainingskamp dat de Eredivisionist belegt in het Spaanse Alicante. Hetzelfde geldt voor de Spaanse verdediger Manel Royo en de Slowaakse back Martin Koscelnik.

"Deze spelers mogen op zoek naar een nieuwe uitdaging en krijgen daarin de vrijheid om hun heil ergens anders te zoeken", schrijft de Bredase voetbalclub op de website. "Die boodschap heeft de technische leiding van NAC hen recentelijk in open en persoonlijke gesprekken meegegeven."

Garbett nam afgelopen zomer met Nieuw-Zeeland deel aan het olympisch voetbaltoernooi. Eind november raakte hij in opspraak na beschuldiging van racisme tegen Willem II-speler Jeremy Bokila. NAC deed onderzoek en meldde later dat er 'geen algehele conclusie te trekken was, anders dan dat onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd'.

Volgens de Bredase club was Garbett buiten zijn schuld om betrokken geraakt bij dit incident en onterecht aangewezen als mogelijke dader. Willem II accepteerde die uitleg.