Automobilist (24) gepakt die voor de tiende keer zonder rijbewijs rijdt

Rijden zonder rijbewijs mag niet, maar dat lijkt een 24-jarige bestuurder uit Best zelfs na de tiende keer nog niet te begrijpen. De automobilist werd donderdag gesnapt door de politie, terwijl hij weer zonder rijbewijs rondreed. De auto van de man is afgepakt.

Oplettende politieagenten hielden de bestuurder donderdag staande in Best. Hij reed zonder rijbewijs en daar is hij al negen keer eerder voor aangehouden. De politie heeft daarom maar weer een proces-verbaal opgemaakt.

En de auto? "De auto is afgepakt en deze zal ook vernietigd worden. De straf voor de hardleerse bestuurder zal dit keer nog hoger zijn", schrijft de politie Best-Oirschot op Instagram.