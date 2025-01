Ouder echtpaar uit brandend huis gered door politie

Een oudere man en vrouw zijn donderdagavond tijdens een woningbrand in Oss door de politie uit hun huis gered. De brand woedde in een huis aan de Braakstraat. De man en vrouw zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de brand kwam kort voor halfelf binnen bij de hulpdiensten. De man werd door agenten als eerst naar buiten gebracht, daarna werd ook de vrouw uit het brandende huis gehaald. Buiten de twee was er niemand in het huis aanwezig.

De brand is volgens de brandweer begonnen bij de open haard. Het is onduidelijk waardoor de brand precies is ontstaan. Hoe de man en vrouw eraan toe zijn, is niet bekend.

Eerder brand

In het huis was afgelopen maart ook al brand. Toen zorgde een pan die nog op het fornuis stond dat het huis vol rook kwam te staan. De bewoners waren toen niet thuis.

Bij de brand in 2024 werd een raam ingeslagen en de deur van het huis open geramd door de hulpdiensten: