Bestelbus raakt van de snelweg en belandt in de berm

Een bestelbus is donderdagnacht in de berm langs de A2 bij Den Bosch beland. De bestuurder reed richting Eindhoven toen hij op de afrit naar de N279 de macht over het stuur kwijtraakte.

Uiteindelijk kwam de bestuurder met zijn busje onderaan het talud langs de weg tot stilstand. Hoe het komt dat de man de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk. De afrit van de N279 werd tijdelijk afgesloten. De bestuurder wist zelf uit zijn auto te komen en raakte niet gewond. De man is door agenten wel ter controle naar een huisartsenpost gestuurd. Een bergingsbedrijf heeft de bus weer op zijn wielen gezet en afgevoerd.