Spekgladde weg zorgt voor zware crash: bijrijder bekneld in auto

Op de Almkerkseweg in Almkerk is vrijdagochtend rond half acht een auto van de weg geraakt. Door de gladheid verloor de automobilist de controle over de wagen en botste zijwaarts tegen een boom. De bijrijder raakte hierbij ernstig gewond en moest door de brandweer bevrijd worden.

De bestuurder kon uit de auto gehaald worden, maar de bijrijder zat flink bekneld. De brandweer is een tijd bezig geweest om de auto open te knippen. In de buurt landde ter ondersteuning een traumahelikopter. Uiteindelijk is de bijrijder met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef vrijwel ongedeerd en is door ambulancepersoneel nagekeken. De woordvoerster van de brandweer weet niet of de bestuurder ook naar het ziekenhuis is gebracht. De weg tussen Almkerk en Woudrichem was spiegelglad. De weg blijft afgesloten totdat er grondig is gestrooid.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.

