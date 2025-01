De Mol kan dit jaar wel eens uit Brabant komen: 'Goede hint voorbijgekomen'

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? begint zaterdagavond, maar er wordt in de aanloop al druk gespeculeerd door oud-kandidaten en zogenoemde 'molloten'. Oud-mol en acteur Patrick Stoof uit Veghel heeft nog geen idee wie het zou kunnen zijn, maar hij heeft wel veel zin in dit seizoen. "Het zijn heel leuke kandidaten dit jaar, dat maakt toch altijd wel het verschil in het programma."

De Brabanders die dit jaar meedoen zijn voormalig commando Ray Klaassens uit Helmond en acteur Teun Luijkx uit Oerle. "Ray is een echte commando. Ik denk dat hij heel fanatiek is", zegt Patrick. "Ik moet eerlijk zeggen dat er best veel kandidaten zijn van wie ik hoop dat ze er niet snel uit liggen. Maaike Martens vind ik heel leuk en met Nora Akachar en Teun Luijkx heb ik nog samengewerkt. Maar eigenlijk vind ik ze allemaal wel leuk. Soms heb je een jaar dat je niet iedereen kent, maar nu wel."

Patrick deed in 2011 zelf mee aan het populaire programma en hij was ook nog eens de Mol. De oud-mol hoopt dat de spellen dit jaar een beetje een 'mindfuck zijn.' "Dat miste ik de afgelopen jaren soms een beetje. Het leuke is dat er de ene keer heel veel geld is binnengehaald."

"Dan zou de mol het dus slecht hebben gedaan, maar de volgende aflevering blijkt de hele pot op het spel te staan. Dus dan heeft de mol het toch niet zo slecht gedaan."

Tegenwoordig analyseren molloten, zoals de fans van het programma worden genoemd, elke aflevering. In de tijd dat Patrick meedeed, was dat een stuk minder. "Toen kwam Twitter net een beetje op. Dat speculeren vind ik eigenlijk ook wel jammer, want daardoor kun je niets meer doen", zegt hij. "Wij konden nog geheime aanwijzingen geven, omdat het niet gelijk viraal ging. Nu zijn er ook wel aanwijzingen, maar het moet zo verstopt en ingewikkeld."

Het seizoen speelt zich dit jaar af in Cambodja. "Te gek. We gaan hele mooie dingen zien, denk ik." Toen Patrick meedeed, was het in Nicaragua en El Salvador. "Dat was heel gaaf. Hoewel ik pas op televisie terug zag hoe gaaf het echt was, omdat ik zo in het spelletje zat. Het hele spel had wat dat betreft ook in Woensel-West kunnen plaatsvinden", lacht hij.