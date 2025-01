Code geel vanwege gladheid: zondag 'extra opletten'

Het KNMI waarschuwt dat het zondag erg glad kan zijn op de wegen in Brabant. Niet alleen in onze provincie, maar in het hele land geldt dan code geel vanwege sneeuw en gladheid. Door bevroren wegen kan het nog wel eens glibberen worden geblazen.

Op veel plaatsen wordt op de vroege zondagochtend sneeuw verwacht. "Door de sneeuwval worden wegen glad en is het zicht beperkt. Het verkeer kan hinder ondervinden en er is kans op vertragingen op de weg", zegt het KNMI. Zondagochtend gaat de sneeuw over in regen, het eerst in het zuidwesten, aan het begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer volgens het instituut. Het noorden en oosten van het land zijn al eerder aan de beurt als het gaat om gladheid. Daar waarschuwt de KNMI dat er al vanaf vrijdagavond extra moet worden opgelet.