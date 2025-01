Steeds meer te dikke honden, dierenfysio Corinne helpt ze met afvallen

Van alle honden die langskomen in de praktijk van dierenfysiotherapeut Corinne Somers uit Rucphen, heeft zo'n veertig procent overgewicht. Dat kan vervelende gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals pijnklachten en gewrichtsproblemen. Minder eten en meer bewegen in het nieuwe jaar geldt volgens Corinne dus niet alleen voor baasje, maar ook voor beestje. "Zoek iets wat je hond leuk vindt."

Daarnaast volgt de golden retriever een streng dieet met minder eten en gezondere snacks. "Tussendoortjes op basis van algen in plaats van ongezonde snoepjes en hij krijgt een stukje gekookte kip in plaats van botjes", vertelt baasje Yeliz.

Volgens haar is schuldgevoel de belangrijkste reden dat haar trouwe viervoeter te zwaar is. "Als jonge hond had Flor al gezondheidsproblemen. Later kreeg ik zelf gezondheidsproblemen, waardoor we minder konden bewegen. Dan voelt het alsof je je hond tekort doet en geef je vaker een snoepje."

Corinne schat dat zo'n veertig procent van de honden te kampen heeft met overgewicht en dat is volgens haar meer dan vroeger. "Toen werden honden gehouden als werkhonden. Tegenwoordig zijn het huisdieren en hoeven ze niks meer."

Gevolg is dat honden meer eten en minder bewegen, waardoor de energie die ze binnenkrijgen wordt opgeslagen als vet.

"Dat kun je zien als een hond van bovenaf wat taille mist. En als je eerst een vetlaagje voelt en dan pas de ribben is er eigenlijk al sprake van overgewicht", legt Corinne uit.

Het ene ras heeft volgens haar meer aanleg om dik te worden dan de ander. "Golden retrievers, labradors, beagles, King Charles spaniëls of bulldog-achtige hebben meer aanleg om overgewicht te krijgen."

Toch heeft het volgens de fysiotherapeut ook te maken met gedrag. "Sommige honden hebben geen rem en stoppen niet zelf met eten als ze vol zitten. Baasjes moeten dan in de gaten houden hoeveel het dier binnenkrijgt."