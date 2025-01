Jongste wereldkampioen ooit geeft Michael van Gerwen klop in WK-finale

Michael van Gerwen was tijdens de WK-finale darts niet opgewassen tegen Luke Littler. Het 17-jarige supertalent uit Engeland was vrijdagavond in het Londense Alexandra Palace met 7-3 te sterk. Hij is daarmee de jongste wereldkampioen ooit en lost de toen 24-jarige Van Gerwen af.

Van Gerwen begon nog wel met veel zelfvertrouwen aan de finale, hij wilde zelfs de favorietenrol naar zich toetrekken. De Vlijmenaar werd dit WK iedere wedstrijd beter en maakte in de halve finale indruk door Chris Dobey met 6-1 te verslaan. Met Luke Littler trof hij één van de topfavorieten die dit toernooi ook imponeerde. Littler gaf vanaf de eerste minuut vol gas en pakte zeer overtuigend in korte tijd de eerste vier sets. Van Gerwen kreeg ook zijn kansen, maar hij was slordig bij het uitgooien. Tot aan set vijf waren maar drie van zijn zeventien dubbels succesvol.

Luke Littler walste in de beginfase over Van Gerwen heen (foto: PDC/Kieran Cleeves).

Ondanks een 4-0 achterstand gaf 'Mighty MIke' zich niet gewonnen. De Engelse sneltrein nam wat vaart af en Van Gerwen trok op knappe wijze de vijfde set naar zich toe. Zijn laatste finish was 132 met een bullseye als afsluiting: 4-1. De daaropvolgende pauze deed hem geen goed. Littler herpakte zich en de twee finalisten maakten er een spannende set van. Bij een 2-2 stand sloeg de Engelsman toe voordat Van Gerwen de kans kreeg om uit te gooien: 5-1.

Een balende Michael van Gerwen (foto: PDC, Taylor Lanning).

Littler rook al voorzichtig de overwinning, maar Van Gerwen wilde er natuurlijk geen inmaakpotje van maken. De zevende set was van hoog niveau en ook hier stond het 2-2 in legs. Dit keer was het de groene partij die aan het langste eind trok: 5-2.

De daaropvolgende set liet Littler zien wie de baas was in Ally Pally. Set acht ging overtuigend naar de publiekslieveling en dus hoefde hij nog maar één set te pakken. Toch was het daarna opnieuw Van Gerwen die toesloeg: 6-3. Het bleef bij drie gewonnen sets van de nummer drie van de plaatsingslijst, want Littler liet hem niet dichterbij komen. Met 3-0 in legs pakte hij de verdiende WK-titel. Eerste wereldtitel

Voor Littler was het zijn eerste wereldtitel, nadat hij vorig jaar op 16-jarige leeftijd de finale verloor van landgenoot Luke Humphries. Voor Van Gerwen was het de derde keer op rij dat hij een WK-finale verloor. Komend weekend zal het nog druk zijn met allerlei verplichtingen, maar vanaf maandag gaat hij met zijn gezin op vakantie.