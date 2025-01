Na verloren finale is Van Gerwen kritisch: 'Deze moet ik op mijn kin nemen'

De matige start is volgens Michael van Gerwen de reden dat hij vrijdagavond de WK-finale met 7-3 verloor van Luke Littler. "Er was veel meer mogelijk, maar ik maakte teveel fouten. Tegen een speler van zijn kaliber mag dat niet gebeuren. Ik baal er enorm van, ik heb mezelf tekort gedaan."

Littler kende een geweldige start in Alexandra Palace en nam een snelle 4-0 voorsprong. En dat terwijl Michael van Gerwen aan het bord helemaal niet kansloos was. "Ik was niet scherp genoeg en miste dubbels op cruciale momenten. Dat mocht niet gebeuren, want het lukte zo niet om lekker in de wedstrijd komen. Daardoor hikte ik tegen een grote achterstand aan, dat is klote."

"Opgeven doe ik nooit, dat kan ik als geen ander."

Ondanks de 4-0 achterstand hield Van Gerwen vertrouwen in een goede afloop. "Ik geloof er altijd honderd procent in. Opgeven doe ik nooit, dat kan ik als geen ander. Ik hoopte er een schepje bovenop te kunnen doen, deed dat ook, maar Littler bleef me maar onder druk zetten. Hij heeft geen enkele keer drie pijlen op een dubbel gemist." LEES OOK: Michael van Gerwen verliest WK-finale van jongste wereldkampioen ooit Over Littler was hij duidelijk, de 17-jarige Engelsman speelde fantastisch. "Ik denk dat hij mentaal de beste wedstrijd van dit toernooi heeft gespeeld. Vooraf kon hij wel zeggen dat hij geen zenuwen had, maar er komt bij zo'n wedstrijd zeker gezonde spanning naar voren. Deze jongen heeft een onbevangenheid ten top. We kunnen wel zeggen dat er ieder 17 jaar een grootheid wordt geboren", zegt de 35-jarige Vlijmenaar lachend.

Michael van Gerwen met de trofee van de runner-up. (Foto: PDC, Taylor Lanning)

Ondanks de nederlaag is Van Gerwen niet ontevreden over zijn toernooi. "Ik kom van ver en heb hier hard voor moeten werken. Iedereen is verrast geweest over de manier waarop ik dit WK speelde. Met veel vertrouwen, maar ik durf ook mezelf in de spiegel aan te kijken als het niet goed genoeg is. Dat trotse gevoel komt nog wel, nu voelt het vooral zuur. Ik weet dat ik meer in mijn mars heb. Deze nederlaag moet ik op mijn kin nemen."

"Mensen moeten altijd rekening met me houden."