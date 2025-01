Een insect dat lijkt op een drone en gele gelei op een tak, Frans legt uit

Wat zat er onder de laurierstruik van Kees? Kees Smulders vond iets vreemds onder zijn laurierstruik en stuurde mij een foto. Het gaat om een zwam met de mooie naam 'gekraagde aardster'. In ons land komen negentien soorten aardsterren voor. De aardster begint als een soort bolletje. Dit is het vruchtlichaam. Wanneer dit rijp is, springen de buitenlagen open. Deze buitenlagen, ook wel slippen genoemd, buigen zich dan stervormig om het vruchtlichaam heen. Binnenin is een kleiner bolletje te zien waar de sporenmassa in zit. In het midden van dit kleinere bolletje ontstaat dan een opening waardoor de sporen naar buiten komen. Gekraagde aardsterren zijn saprofyten en leven dus op dood organisch materiaal.

Valt dit gele ding onder de paddenstoelen?

Jet Eltink en Diana van der Veeken kwamen iets geks tegen in een boom en zij vroegen zich af of dat gekke ding ook onder de paddenstoelen valt. Het gekke ding wat zij zagen is een gele trilzwam en die vallen inderdaad onder de zwammen, maar noemen we niet een paddenstoel. Deze zwammen zijn goed te herkennen aan hun geleiachtige gele kleur. In het begin is het vruchtlichaam oranjegeel van kleur. Naarmate ze verouderen, verbleekt de kleur tot zwavelgeel om bijna wit te worden als ze tot ontbinding overgaan.

Gele trilzwammen groeien bijna heel het jaar door, vooral wanneer het aan het eind van de herfst koud begint te worden. Je komt ze tegen op dode takken en op stammen van diverse loofbomen zoals beuken, eiken, essen, haagbeuken en hazelaars. In Nederland staan ze bekend als niet eetbare zwammen, maar in het Verre Oosten worden ze wel gegeten. Pas hier overigens mee op, want het kan zijn dat de gele trilzwammen die daar groeien anders zijn dan die hier in Nederland. Misschien doordat ze daar op een ander soort ondergrond groeien.