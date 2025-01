Onrust na ijshockeywedstrijd Tilburg: beveiliger mishandeld door Duitse fan

Na afloop van de ijshockeywedstrijd tussen Tilburg Trappers en de Duitse club Füchse Duisburg is vrijdagavond een beveiliger mishandeld door een Duitse supporter. Er was veel onrust onder de supporters in en rond het ijssportcentrum aan de Stappegoorwerg in Tilburg. De politie rukte groots uit en zette politiehonden in om de boel onder controle te krijgen. Er is niemand aangehouden.

Bij de wedstrijd is een beveiliger mishandeld door een Duitse supporter, laat de politie weten. "Er is geprobeerd een verdachte uit de Duitse supportersbus te halen, maar er bleken meerdere jongens op de verdachte te lijken. De politie kon daarom niemand aanhouden", zegt een politiewoordvoerder. Over de aanleiding van alle onrust bij de wedstrijd kan de woordvoerder niets zeggen. Volgens meerdere Tilburgse fans die aanwezig waren bij de wedstrijd, hadden de Duitse supporters ook een spandoek mee met daarop de tekst 'Sieg oder Atomkrieg', wat 'winnen of het wordt oorlog' betekent. "De Duitse supporters droegen zwarte kleding, sommige mensen hadden hun capuchon op. Ze kwamen als het ware binnen marcheren en ze staken vuurwerk af waardoor er veel rookontwikkeling ontstond", vertelt een supporter. Groot contrast met vorig jaar

Voor de Tilburger is het een groot contrast met de wedstrijd van vorig jaar tussen Tilburg Trappers en Füchse Duisburg. "Duisburg verloor toen ook, maar de Duitse fans liepen de polonaise met de fans van de Trappers om hun overwinning mee te vieren. Dat was een prachtig beeld. Jammer dat er nu zoiets gebeurd." Veel supporters geven aan dat de wedstrijden vrijwel altijd 'gemoedelijk verlopen en dat het publiek, in tegenstelling tot bij voetbal, door elkaar zit'. Ook denken ze dat het niet om echte trouwe fans van de Duitse club gaat, maar om voetbalsupporters. "Er is winterstop bij de voetbal dus ze zijn waarschijnlijk meegekomen met de ijshockeyfans." De club Füchse Duisburg geeft op Facebook aan dat zij 'afstand nemen van het gedrag van enkele toeschouwers in het gastenblok, die niet de waarden van Füchse Duisburg vertegenwoordigen'. Tilburg Trappers wonnen de wedstrijd met 6-4. Uiteindelijk is de Duitse supportersbus weer vertrokken richting Duisburg. Na het vertrek van de bus en de politie keerde de rust terug rondom het sportcomplex.

Duitse supporters verzamelen zich in het stadion.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.