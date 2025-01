Onrust na wedstrijd Tilburg Trappers, beveiliger mishandeld

Na afloop van de ijshockeywedstrijd tussen Tilburg Trappers en de Duitse club Füchse Duisburg is vrijdagavond een beveiliger mishandeld door een Duitse supporter. Er was veel onrust onder de supporters in en rond het ijssportcentrum aan de Stappegoorwerg in Tilburg. De politie rukte groots uit en zette politiehonden in om de boel onder controle te krijgen. Er is niemand aangehouden.

Wat de aanleiding voor de onrust was, is nog niet bekend. De politie laat weten dat er een beveiliger mishandeld is. "Er is geprobeerd een verdachte uit de Duitse supportersbus te halen, maar er bleken meerdere jongens op de verdachte te lijken. De politie kon daarom niemand aanhouden", zegt een politiewoordvoerder. Uiteindelijk is de bus vertrokken richting Duisburg. Volgens meerdere Tilburgse supporters die aanwezig waren bij de wedstrijd, hadden de Duitse supporters ook een spandoek mee met daarop de tekst 'Sieg oder Atomkrieg', wat 'winnen of het wordt oorlog' betekent. De Tilburgse fans geven ook aan dat de wedstijden vrijwel altijd 'gemoedelijk verlopen en dat het publiek, in tegenstelling tot bij voetbal, door elkaar zit'. De club Füchse Duisburg geeft op Facebook aan dat zij 'afstand nemen van het gedrag van enkele toeschouwers in het gastenblok, die niet de waarden van Füchse Duisburg vertegenwoordigen'. Tilburg Trappers wonnen de wedstrijd met 6-4. Na het vertrek van de Duitse supporters en de politie keerde de rust terug rondom het sportcomplex.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.