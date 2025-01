Onrust na wedstrijd Tilburg Trappers, politie grijpt in met honden

Na afloop van de ijshockeywedstrijd tussen de Tilburg Trappers en de Duitse club Füchse Duisburg is vrijdagavond onrust ontstaan in en rond het ijssportcentrum in Tilburg. De politie rukte groots uit en zette politiehonden in om de boel onder controle te krijgen.

Wat de aanleiding voor de onrust was, is nog niet bekend. De Duitse supporters, die betrokken waren bij de ongeregeldheden, stapten uiteindelijk in hun bus en vertrokken direct richting Duisburg. De Tilburg Trappers wonnen de wedstrijd eerder op de avond met 6-4. Na het vertrek van de Duitse supporters en de politie keerde de rust terug rondom het sportcomplex.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.