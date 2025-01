Man overlijdt na mogelijke psychose, onderzoek naar handelen politie

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden van een 38-jarige man uit Geldrop. Hij overleed vrijdagavond, nadat politieagenten de man onder controle probeerden te krijgen. Hij verkeerde mogelijk in een psychose, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

De man vernielde zijn eigen huis aan de Wilgenhof in Geldrop. De hulpdiensten gingen naar het adres en zagen de man in een psychotische toestand. De man verzette zich hevig toen agenten hem onder controle probeerden te krijgen. Ook ambulancemedewerkers ontfermden zich over de man.

De man werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed korte tijd later. Waaraan hij precies overleed, wordt onderzocht. "Het onderzoek naar de dood van de man staat onder leiding van de Rijksrecherche, die onder meer de rol van de politie onderzoekt", laat het OM zaterdagmiddag weten.

Er zijn aanwijzingen dat de man drugs en alcohol had gebruikt.