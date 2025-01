Man en vrouw belanden met jeep in het water tijdens terreinrijden

Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag met hun jeep in het water terechtgekomen bij het Wilhelminakanaal in Biest-Houtakker. Door een verkeerde stuurbeweging raakten ze van het zandpad af. Het stel heeft het autoraam kapot geslagen met een veiligheidshamer en vervolgens zijn ze uit het kapotte raam geklommen. De auto is gezonken naar de bodem van het kanaal.

Het modderige terrein bij het Wilhelminakanaal is geliefd bij jeeprijders vanwege de modderige paden en diepe plassen. De man en de vrouw reden met een jeep die speciaal is aangepast om op dit soort plekken te rijden. Het was voor de vrouw de eerste keer dat ze achter het stuur zat toen ze van het zandpad raakten en in het koude water belandden. De man heeft met een hamer het raam kapotgeslagen. Hij trok de vrouw aan haar capuchon door de kapotte ruit naar buiten, daarna zijn ze naar de kant gezwommen. Voorbijganger belt 112

Omdat de telefoons van de twee in de gezonken auto achterbleven, konden ze de hulpdiensten niet bellen. Er kwam al snel een voorbijganger naar ze toe die het alarmnummer belde. De politie heeft de twee slachtoffers naar een warme plek gebracht. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Rijkswaterstaat, de gemeente en politie kijken hoe ze de gezonken auto uit het kanaal kunnen halen. De auto bleek een oldtimer uit 1984 die volgende week getaxeerd zou worden.

De gezonken auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

De veiligheidshamer (foto: Toby de Kort/SQ Vision).