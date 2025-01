A17 tot in de middag dicht: vrachtwagen met suikerbieten kantelt

Een vrachtwagen met suikerbieten is zondagochtend gekanteld op de A17 bij Roosendaal. De weg is daar in beide richtingen 'tot in de middag dicht', zo meldt Rijkswaterstaat rond half tien. Het ongeluk werd door de ANWB rond half negen gemeld.

Op foto's is te zien dat er een shovel aan te pas moet komen om de bieten op te ruimen. Dat opruimen en de verdere afhandeling van het ongeluk gaat dus nog wel enkele uren duren.

Foto: Christian Traets / SQ Vision.

Wil je vanuit Roosendaal in de richting Dordrecht - of andersom - dan is er is een omleiding ingesteld via Etten-Leur en Breda over de A16 en de A58.

