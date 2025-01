A17 tot ver in de middag dicht: vrachtwagen met suikerbieten kantelt

Een vrachtwagen met suikerbieten is zondagochtend vroeg gekanteld op de A17 bij Roosendaal. Dat gebeurde nadat de vrachtwagen en een auto elkaar raakten. De snelweg is door het ongeluk zondag al urenlang in beide richtingen dicht. Dit duurt naar verwachting nog tot vier uur zondagmiddag, zo meldde Rijkswaterstaat rond een uur. Het ongeluk gebeurde rond zes uur zondagochtend.

Op foto's is te zien dat er een shovel aan te pas moet komen om de bieten - die op de andere rijbaan zijn beland - over te laden in een andere vrachtwagen. Dit klusje en de verdere afhandeling van het ongeluk neemt uren in beslag. Dit ook omdat de vangrail is beschadigd en omdat de vrachtwagen diesel heeft gelekt, waardoor de grond moet worden afgegraven.

Foto: Christian Traets / SQ Vision.

Wil je vanuit Roosendaal in de richting Dordrecht, dan moet je omrijden via Breda over de A58 en A16. De rijstroken in de andere richting waren ook afgesloten, maar de ANWB meldde rond kwart over een dat één rijstrook weer open was.

