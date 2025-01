Oud-winnaar Van Kasteren wil volgend jaar terugkeren in Dakar Rally

‘Overweldigend’ is nog altijd het gevoel dat overheerst bij Janus van Kasteren als hij terugdenkt aan de Dakar Rally van 2023. Het jaar waarin hij in zijn truck de snelste was in de zwaarste rally ter wereld. Dit jaar is hij de grote afwezige in de woestijn, maar een terugkeer staat al vast. Volgend jaar is hij met een eigen team en auto weer van de partij in Saudi-Arabië.

Totale euforie is er op 15 januari 2023 als Janus van Kasteren over de finish rijdt in de laatste etappe van de Dakar Rally. “Dat is het mooiste moment van de hele rally. We zijn in de cabine op elkaar gesprongen en konden het daarna met de monteurs vieren. Daarna moest je nog 150 kilometer rijden naar het podium. Toen heb ik echt ontelbaar veel appjes gekregen.”

De coureur uit Veldhoven vierde het later die avond in Bahrein met de andere Nederlandse deelnemers en gaf een week later een groot feest bij hem thuis. “Ik wilde na de finish ook heel graag naar huis om het daar te vieren. Ik ben van alle festiviteiten in Saudi-Arabië veel vergeten. Het was zo onwerkelijk op dat moment. Dan vergeet je die dingen. Gek hè?”