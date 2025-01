Drie gewonden en grote ravage nadat auto over de kop vliegt op de N269

Op de N269 in Hilvarenbeek is zondagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, en een auto vloog daarbij over de kop. Een bestuurder raakte zwaargewond, twee anderen kwamen er met minder zware verwondingen vanaf.

Het ongeluk gebeurde rond half drie 's middags. De twee auto's kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De grijze auto schoot van de weg, knalde tegen een aantal bomen, vloog over de kop en kwam toen weer op zijn wielen terecht. De rode auto kwam in de berm tot stilstand. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk toe. Bestuurder bekneld

Het dak van de auto raakte door de harde klap ingedeukt, waardoor de bestuurder bekneld kwam te zitten. Hij raakte zwaargewond en is door een trauma-arts behandeld. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee inzittenden van de andere auto raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg ligt bezaaid met brokstukken en zal nog uren afgesloten zijn voor onderzoek. Er staat een lange file en de aansluiting met de A58 is dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.