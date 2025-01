Dit is waarom wij als crossprovincie geen Dakarheld meer op de motor hebben

Deze editie zijn er opnieuw geen Brabantse motorrijders actief in de Dakar Rally en na vele jaren doet er zelfs geen enkele Nederlander meer mee. Die teloorgang is een aantal jaren geleden al ingezet en heeft verschillende redenen. Vijfvoudig etappewinnaar Frans Verhoeven en teambaas Bart van der Velden leggen het uit.

Op dit moment doen er zelfs helemaal geen Nederlanders meer mee bij de motoren. "Het is erg jammer dat er niemand opstaat die in de woestijn serieus mee kan blazen", zegt oud-Dakarrijder Frans Verhoeven. "Terwijl het zo mooi is."

Brabantse motorrijders waren eigenlijk vaste prik in de zwaarste rally ter wereld. Zo deden er bijvoorbeeld in 2019 nog zeven coureurs mee. Een jaar later nog maar twee en in 2022 was het ineens helemaal afgelopen.

Volgens de Tilburger heeft dat er ook mee te maken dat de animo is verdwenen. "Als er goede rijders zijn, die top tien of twintig rijden, spreekt dat ook de avonturiers aan. Nu doet niemand mee."

Verhoeven was eigenlijk de laatste Brabander én ook Nederlander die hoge ogen gooide in de Dakar Rally. Hij won tussen 2005 en 2015 vijf etappes.

"We zien de interesse de laatste jaren inderdaad minder worden", zegt hij. "Het begint er al mee dat er in Nederland steeds meer circuits gesloten worden en enduro rijden alleen maar moeilijker gemaakt wordt. De stap naar een kleine rally rijden, en daarna dus de Dakar Rally, wordt steeds groter."

"Maar ik denk ook dat het te maken heeft met het financiële plaatje", vervolgt de 57-jarige oud-deelnemer. "Voor mijn eerste Dakar Rally's heb ik zelf een enorme investering moeten doen. Dat heb ik later goed gemaakt door in goede teams terecht te komen en daar een prima salaris te verdienen. Misschien is voor veel jonge rijders die iets in hun mars hebben deze stap te groot geworden."

Gelukkig is er nog hoop, want bij de jongere generatie zijn er nog wel motorcrossers waarbij de Dakar Rally nog als een magneet werkt. Bijvoorbeeld bij de 30-jarige Lars van Berkel uit Veghel. "De laatste jaren is het bij mij aan het kriebelen. Vooral als ik de verhalen van Frans hoor. Ik doe nu aan strandrace en dat komt toch het dichtste in de buurt bij de Dakar Rally. Het is wel iets dat bij mij past."

"Het is erg jammer en ik hoop dat we het nog om kunnen draaien", vervolgt hij. "Ik ben dan ook blij met de motorcrosscircuits die hard vechten om te kunnen blijven bestaan en degenen die ritten organiseren."

"Ik denk toch dat het een grote stap is voor jonge motorcrossers. Het is niet zomaar een wedstrijd die je hier in de Benelux even kan uitproberen omdat je naar een ander werelddeel moet. Daarnaast speelt ook karakter een rol, want je moet echt de drang hebben om zoiets te doen. Maar ik denk dat als de Brabanders weer voorin meedoen, de motoren weer populairder worden dan de auto's of vrachtwagens."

Frans Verhoeven hoopt dat de jongere generatie toch weer aanhaakt. "Jong bloed zou mooi zijn", zegt hij. "Ze moeten zich niet laten afremmen, want het avontuur is mooi. En als je het goed doet en er in gelooft, kun je er goed je centen mee verdienen."