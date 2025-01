Groot succes in Dakar Rally: Paul Spierings wint loodzware tweede etappe

Paul Spierings heeft maandag de tweede etappe van de Dakar Rally op zijn naam geschreven. In de etappe die verspreid over twee dagen werd verreden leek de coureur uit Sint-Michielsgestel tweede te worden. Maar door een tijdstraf van de nummer één gaat de etappezege naar de Brabander.

De euforie was al groot aan de finish van de tweede etappe. Op dat moment dachten Spierings en zijn navigator Jan Pieter van der Stelt nog dat ze tweede waren geworden. "950 kilometer en dan tweede worden. Ongelooflijk. Wat zijn wij blij", klonk het uit de mond van de navigator uit Werkendam.

Een uur later werd die euforie nog groter. Spierings en Van der Stelt pakten door een straf van de nummer één Cavigliasso ineens de etappezege. "Kippenvel over heel mijn lijf", zegt Spierings. "We waren al blij maar nu zijn we nog blijer. Bizar! Wat een prestatie. De eerste Nederlander ooit die een etappe wint in de Challengers-klasse." Spierings pakte de Etappe uiteindelijk met twee seconden voorsprong.