Einde Dakar Rally voor Ben de Groot na botsing met lokale auto

Ben de Groot ligt uit de Dakar Rally. Op de derde dag van de zwaarste rally ter wereld is de coureur uit Den Bosch op een lokale auto gebotst. De truck heeft te veel schade opgelopen om verder te gaan en De Groot raakte lichtgewond.

De 48-uurs chronostage werd het eindstation voor De Groot in de Dakar Rally. Op de eerste dag van de tweede etappe, die over twee dagen verreden wordt, was er nog niks aan de hand. Maar op de tweede dag ging het al vroeg fout. Na zo’n 550 kilometer reed de coureur van de fruithandel op een lokale wagen.

“De stuurinrichting en stuurbekrachtiging is kapot”, laat teammanager Bert weten. “Daarnaast heeft Ben zijn duim wederom gebroken. Ze rijden nu terug naar het Bivak.”