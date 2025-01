Bedrag bleef geheim, maar hiervoor kocht ASML dit sportcomplex

Het heeft een jaar geduurd, maar nu is dan toch bekend wat chipmachinefabrikant ASML heeft betaald voor het opkopen van een van de buren. ASML kocht sport- en evenementencomplex De Heiberg voor 17,75 miljoen euro. Dat meldt het Eindhovens Dagblad in een reconstructie.

Een woordvoerder van ASML laat in een reactie weten dat het bedrijf nooit bekendmaakt wat ze voor hun aankopen betalen. Uiteindelijk is het aankoopbedrag naar boven gekomen tijdens een getuigenverhoor in de rechtbank in Den Bosch. Voormalig ASML-directeur vastgoed Teun Wartenbergh moest daar onder ede verklaren. Hij heeft vorig jaar de deal beklonken en moest het bedrag noemen waarvoor de buren werden uitgekocht. Daarna zou hij volgens de krant in de rechtbank gevraagd hebben om het bedrag van 17,75 miljoen euro niet naar buiten te brengen.

Rechtszaak

De voormalig ASML-directeur vastgoed moest het bedrag noemen omdat er onduidelijkheid is over de verkoop. Een van de twee zakenpartners van het sport- en evenementencomplex stapte in 2021 uit De Heiberg, maar bedong dat hij zou meedelen in de winst zodra het sportcomplex verkocht zou worden. Dit jaar komt er een rechtszaak waarbij gekeken wordt op hoeveel hij recht heeft.