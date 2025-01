Ontvoerde kittens nog altijd spoorloos: 'Nog nooit meegemaakt'

De jonge kittens die zaterdag zijn gedumpt in Vught en vervolgens zijn meegenomen door een onbekende man, zijn nog niet terecht. De Dierenambulance Den Bosch hoopt dat de man zich snel meldt.

Zaterdagochtend werden drie kittens gedumpt op de Esschebaan in Vught. Een oudere dame die haar hond uitliet, vond de drie natte beestjes in een doos naast een bankje. Een man in een witte Audi A3 die toevallig langs reed, zei dat de kittens er leuk uitzagen en wilde ze wel meenemen.

Marianne, de vrijwilliger van de dierenambulance die op dat moment met de oudere vrouw aan het bellen was, hoorde dat, maar zei direct dat ‘dat niet de bedoeling is'. De kittens waren onderkoeld en hadden hulp nodig. De automobilist bood daarop aan om de katjes naar de warme kantine van een lokale voetbalvereniging te brengen, zodat ze daar op hun gemak het onderzoek uit konden voeren.

Daar zijn ze nooit terechtgekomen. De man is spoorloos en de kittens ook. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, vertelt een woordvoerder van de Dierenambulance Den Bosch. “Dierenasielen zitten bomvol gezonde kittens. Als hij zo graag jonge katjes wil, zijn er heel veel andere manieren om aan een diertje te komen.”