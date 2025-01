Rick's ASML-machine van LEGO is gewild op Marktplaats, alle 851 blokjes

Een replica van een chipmachine van ASML - de TWINSCAN EXE:5000 om precies te zijn - is erg gewild op Marktplaats. Het gaat om een chipmachine van LEGO die de techgigant liet maken door de Deense speelgoedfabrikant. Alleen medewerkers van ASML konden de set kopen, voor zo'n 210 euro. Op Marktplaats wordt de set inmiddels voor het dubbele aangeboden. Rick Lenssen uit Helmond had nooit verwacht dat er zoveel belangstelling zou zijn voor de door hem ontworpen LEGO-set.

Het heeft Rick, die sinds 2014 bij ASML werkt, zo'n veertig tot vijftig uur gekost om de LEGO-variant van de chipmachine te ontwerpen. "Dat doe ik in een computerprogramma waarin je alle LEGO-stenen die bestaan, kan gebruiken voor een ontwerp. De set bestaat in totaal uit 851 stukjes", vertelt hij.

De LEGO-set bestaat uit 851 stukjes (foto: Rick Lenssen).

Fanatieke bouwers zijn zo'n drie uur bezig om de machine in elkaar te zetten. En dat hebben ze er maar al te graag voor over zo blijkt, want de set is gewild op Marktplaats. Een advertentie voor de machine op de website is bijna tweeduizend keer bekeken.

"Niet verwacht dat er zoveel interesse zou zijn."

De chipmachine van LEGO die voor ASML-medewerkers 208,50 euro kost, wordt op Marktplaats voor 400 tot 450 euro doorverkocht. "Ik had wel aan zien komen dat de set bij collega's gewild zou zijn, maar ik had niet verwacht dat er interesse zou zijn bij mensen van buitenaf", zegt Rick.

Op Marktplaats wordt de LEGO-set voor bijna het dubbele gezocht of verkocht (screenshot Marktplaats).

Hij denkt dat het succes hem vooral zit in de populariteit van het bedrijf in Veldhoven. "De laatste jaren is ASML natuurlijk vaker in het nieuws gekomen en technische mensen zijn de grootste nerds dus die willen lekker hobbyen met zo'n LEGO-set." Het is overigens niet het eerste LEGO-bouwsel dat Rick heeft ontworpen voor zijn werkgever. Zo bouwde hij zo'n vier jaar geleden de ASML-campus na met LEGO-steentjes. . "Dat kostte ruim 2,5 jaar, 2500 euro en 25.000 steentjes." Ook ontwierp Rick een LEGO-set van de skyline van het bedrijf uit Veldhoven en een replica van de TWINSCAN NXE:3400C machine. Ondanks een verkoopmaximum van één set per medewerker was de nieuwste set in no time uitverkocht.

"Op een techsite in Amerika beland."

"De set was op een techsite beland in Amerika en sindsdien is de belangstelling groot. Ik krijg veel reacties van familie, vrienden en kennissen", vertelt Rick.

Rick bij de LEGO-fabriek in Tsjechië (foto: Rick Lenssen).

De ontwerper zou het mooi vinden als 'zijn' LEGO-machine onder collega's blijft en niet wordt doorverkocht. "Dan hebben medewerkers een mooi aandenken aan de plek waar ze werken." Stef uit Veldhoven werkt niet bij ASML, maar probeert met een oproepje op Marktplaats aan een replica te komen van de machine die in de echte wereld 350 miljoen euro kost. "Ik werk zelf bij een chipbedrijf in het buitenland en wil de LEGO-set kopen als cadeautje voor een klant", vertelt hij. Ondanks dat hij de machine dus niet voor zichzelf wil kopen, snapt hij de belangstelling wel. "ASML is de laatste jaren uitgegroeid tot een soort statussymbool in binnen- en buitenland. Deze LEGO-set is dus een mooi collectors item voor de liefhebbers."

"450 euro iets te gortig."