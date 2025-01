Stormschade in Brabant: bomen gaan om en isolatiemateriaal krijgt vleugels

16.22

Tussen Eindhoven en Weert rijden minder treinen doordat er een voorwerp - mogelijk een tak of een stuk plastic - in de bovenleiding is gewaaid. Hoe lang dit duurt, is volgens een woordvoerster van de NS niet bekend. Tussen Oss en Den Bosch is ook iets in de bovenleiding van het traject gewaaid. Daar rijden minder treinen tot naar verwachting 19.30 uur. Eerder lag er ook een boom op het spoor tussen Eindhoven en Helmond waardoor treinen vertraagd waren en er minder treinen reden. Dat probleem is inmiddels opgelost.