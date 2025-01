Vrachtwagen met tonnen augurken gekanteld

Een vrachtwagen met 25 ton augurken is maandagmiddag op de Orionweg in Moerdijk gekanteld. De vrachtwagen is waarschijnlijk eerst aan de rechterkant in de berm gekomen en kwam vervolgens bij het corrigeren aan de linkerkant van de weg terecht, daar kantelde de truck.

De chauffeur raakte bij het ongeluk lichtgewond. Hij is in de ambulance nagekeken en kon vervolgens weer verder. Handhavers van de gemeente Moerdijk zetten na het ongeluk de weg af en regelen het verkeer. De vrachtwagen is niet omgewaaid door de storm, verzekeren de bergers. "Een vrachtwagen met 25 ton aan augurken waait echt niet even om", stelt een berger. De verwachting is dat het nog wel enkele uren gaat duren voordat de vrachtwagen is geborgen.