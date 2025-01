Storm Floriane blaast dak van twee huizen er compleet af

Door de storm is maandagmiddag het dak van twee woonhuizen aan de Willibrordusweg in Oss gewaaid. Het gaat om een plat dak. Het dakleer belandde in de tuin. "Het waaide heel hard en ineens hoorde ik een klap", zegt bewoner Ton.

De brandweer kwam met een tankautospuit en een hoogwerker naar de Willibrordusweg.

Bewoner Ton was thuis toen het gebeurde. "Het waaide heel hard en ineens hoorde ik een klap. Mijn vrouw liep naar achteren en zei: 'er zijn wel een paar stoelen omgewaaid'. Ik liep vervolgens naar boven en toen zag ik het bitumen voor het raam hangen. Oh jee, het dak is eraf, dacht ik toen."

Ton schrok toen wel even, maar belde meteen met 112. "De brandweer was hier vrij snel en de eerste de beste dakdekkers die ik op internet kon vinden waren hier ook snel. Die maken alles waterdicht voor vannacht en dan komen ze het morgen al herstellen", vertelt Ton, terwijl de dakdekkers op de achtergrond en in het donker bezig zijn met de werkzaamheden aan het dak.

Binnen is er gelukkig niets te zien van de schade aan het dak. "Ik was wel even bang dat het naar binnen zou regenen, maar daar wordt nu aan gewerkt. Ze zijn bijna klaar."

De storm die deze maandag over het land trekt heeft inmiddels de naam Floriane gekregen.

LEES OOK: Ons liveblog over de storm die over Brabant raast