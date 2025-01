Fossiel blijkt na onderzoek 'oervogel' te zijn: een beetje dino en vogel

Boxtel heeft er een inwoner van 150 miljoen jaar oud bij. Conservator Jonathan Wallaard van het Oertijdmuseum vond in 2019 een fossiel in het Duitse Mülheim. Na vijf jaar onderzoek blijkt het een Archaeopteryx te zijn, een tussenvorm van een dinosaurus en een vogel. In de volksmond wordt dit ook wel een 'oervogel' genoemd. Het fossiel is een unieke vondst.

"Het moment dat je dat stuk in je handen hebt, is onbeschrijfelijk", begint een trotse Wallaard te vertellen. "Ik was samen met mijn vader aan het zoeken naar eventuele fossielen in Zuid-Duitsland. We hadden een plateau vrijgemaakt waar we wilden gaan onderzoeken. Dit deden we door platen die daar lagen door midden te splitten. Al vrij snel vond ik toen dit fossiel, maar ik wist niet gelijk dat het om een primitieve vogel ging."

"Ik mag nu schreeuwen: kijk eens wat wij hebben gevonden!"