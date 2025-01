112-nieuws: auto vliegt tijdens het rijden in brand • kleine zolderbrand

04.00

Een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen in Den Bosch op de kruising Helftheuvelweg met de Vlijmenseweg in Den Bosch. De bestuurder van de auto wist het voertuig op de Helftheuvelweg stil te zetten en moest daarna toekijken hoe het voertuig in vlammen opging.

De brandweer van Vlijmen heeft de brand geblust. De weg was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten.