Dragwereld in rouw: Legendarische The Vivienne (32) onverwacht overleden

De wereldwijde drag-scene is opgeschrikt door verdrietig nieuws. Hun legende The Vivienne, een Britse dragqueen en tevens de winnaar van het eerste seizoen van het beroemde programma RuPaul's Drag Race uit de UK, kwam op 32-jarige leeftijd te overlijden. "Deze meid was een icoon. Een voorbeeld zoals zij vind je niet snel meer."

Entertainmenttalent James Lee Williams uit Wales werd in 2019 wereldberoemd bij RuPaul onder de naam The Vivienne. Die dragnaam nam ze aan uit liefde voor de kleding van modeontwerpster Vivienne Westwood. "The Vivienne was oldschool en had zoveel humor en zelfspot", vertelt dragqueen Megan Schoonbrood, die zelf jarenlang in Brabant woonde, aan Omroep Brabant. Zo imiteerde ze voor een miljoenenpubliek Donald Trump tijdens de show, waar alles aan klopte, niet alleen de uiterlijke kenmerken.

Megan was net klaar met haar show in Amsterdam toen ze het nieuws hoorde van haar management. "Ik heb echt een zware nacht gehad", vertelt ze. "Het voelde zo onwerkelijk, ze was zo jong en ik had haar twee weken geleden nog gesproken." Wat de doodsoorzaak is van het drag-icoon, is niet bekend. De politie van Cheshire gaat niet uit van een verdachte situatie.

Megan Schoonbrood en The Vivienne werkten samen in een barretje op Gran Canaria, waar ze samen shows deden, nog voordat The Vivienne bekend werd. "Ze had een hart van goud. Ze hielp me als ik zenuwachtig was. Ze was een van de warmste personen die ik ken", laat Megan weten.