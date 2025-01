Emoe op oorlogspad, beest rent dwars door het vangnet heen

De politie stond dinsdagmorgen in Prinsenbeek oog in oog met een een bijzonder stukje Brabants 'wildlife'. Een emoe was ontsnapt, nadat er een boom op de omheining van zijn verblijf was gevallen. En probeer dat beestje dan nog maar eens te vangen.

Hij vluchtte naar een industrieterrein, maar liet zich niet snel vangen. "We zijn er met vijf politie-eenheden op af gegaan", vertelt een woordvoerder. "Maar hij rende steeds hard weg."

"Hij was in eerste instantie te sterk voor het vangnet."