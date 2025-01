Man (34) wordt thuis overvallen na maken van internetafspraak

Een 34-jarige man is dinsdagmorgen vroeg overvallen in zijn huis aan de Brederodelaan in Helmond. Twee mannen bedreigden hem met een mes en gingen er met enkele persoonlijke spullen vandoor. De bewoner dacht een afspraak gemaakt te hebben via internet. Toen de twee mannen aan zijn deur verschenen, drongen zij direct zijn huis binnen.

Om wat voor soort afspraak het gaat, is niet bekend. Ook is niet bekendgemaakt welke spullen de twee precies hebben buitgemaakt. Een van de overvallers bedreigde de bewoner met het mes, terwijl de ander zijn huis doorzocht. Daarna gingen de twee er allebei op een fiets vandoor. Een en ander gebeurde dinsdagochtend rond half zes. De politie heeft de omgeving afgezocht en kon zo een 29-jarige verdachte aanhouden. Zijn handlanger wordt nog gezocht. Dat zou een magere, kale, licht getinte man van tussen de 40 en 45 jaar zijn.