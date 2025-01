Vele duizenden voetbalshirts van de oven gered door Nicole

Professionele voetbalclubs spelen ieder seizoen in nieuwe shirts. Maar wat gebeurt er met de gedragen en niet verkochte kleding? Bij het bedrijf FC88 in Vught weten ze er wel raad mee: ze geven de shirtjes een nieuw leven door ze te hergebruiken. Oprichter van het bedrijf Nicole Bekkers vindt het doodzonde dat vele honderdduizenden kledingstukken jaarlijks de oven of shredder ingaan. “Het is een onderwerp waar veel clubs en merken niet over praten."

Ze begon met haar eigen volle kledingkast. “Regelmatig kreeg ik nieuwe shirts van Oranje of van de tegenstanders. Ik koos tien shirts uit en heb een atelier in Tilburg gebeld met de vraag of ze er een tas van konden maken. Dat werd de laptoptas die ik nog steeds heb. Veel collega’s vonden het zo mooi dat ze vroegen of ik ook zoiets voor ze kon maken.”

Het was de start van het bedrijf FC88 in Vught dat ze in 2021 officieel oprichtte. “1988 is een geweldig jaar voor het Nederlandse voetbal, met onder andere het gewonnen EK. Het shirt van toen vonden velen in die tijd lelijk. Het is nu onbetaalbaar. Ik vind dat een shirt veel meer is dan een stuk polyester. Er zit een verhaal achter en het roept herinneringen op.”

Nicole begon met haar bedrijf niet bepaald op het allerlaagste niveau. Met bijvoorbeeld Juventus en Club Brugge werden er al snel bekende clubs aan het klantenbestand toegevoegd. “Ook volgde een meerjarig contract met de Europese voetbalbond UEFA. We hebben bijvoorbeeld kerstgeschenken gemaakt van UEFA-materialen. En van Champions Leaguebanners maken we onder andere toilettassen of rugzakken. In de loop der jaren kwam de KNVB erbij en meerdere grote clubs. Het is voor hen een verdienmodel om de producten die FC88 maakt aan fans te verkopen.”

Alle niet meer gebruikte kleding wordt opgestuurd naar FC88 en in één van de studio’s in bijvoorbeeld Portugal, Frankrijk of Macedonië ontwikkeld tot een nieuw product. “Aan de voorkant selecteren we welke kleding we kunnen hergebruiken. Het is voor mij als voetballiefhebber soms net een snoepwinkel. Samen met de klant bekijken we wat de wensen en mogelijkheden zijn. Het kan van alles zijn, we mogen er alleen geen nieuwe shirts van maken.”

De studio’s hebben ieder hun expertise. “Alle producten worden met de hand gemaakt. Qua prijs zitten we tussen de massa- en exclusieve markt in. Er is duidelijk vraag naar exclusieve producten, zeker in het voetbal. Een product van ons kan bijvoorbeeld zijn gedragen door een topspeler van jouw favoriete club.”

Het gaat goed met FC88 en binnenkort openen ze een productielocatie in Los Angeles. Ook de Amerikaanse markt is niet nieuw meer. “Bekende Amerikaanse clubs in bijvoorbeeld het ijshockey en American Football komen naar ons toe in plaats van andersom. En zo maken we meer uitstapjes naar andere sporten, zoals wielrennen en paardensport.”