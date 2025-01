Tientallen agenten omsingelen huis nadat vrouw met vuurwapen dreigt

Een vrouw in Rijen heeft bij een ruzie mogelijk met een vuurwapen gedreigd. Haar huis werd omsingeld door tientallen agenten. Maar of ze écht een pistool had, wordt nog onderzocht.

Dat gebeurde in de Margrietstraat, rond kwart voor drie dinsdagmiddag. De politie rukte ruim uit en nam ook een hond mee. Toen de vrouw haar huis uitkwam, is ze door de agenten aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en of het klopt dat ze een wapen had.