Sportkantine dicht, verenigingen balen: derde helft hier niet meer mogelijk

Bij sporthal Sporthuis Reusel moeten verenigingen voortaan zelf met een sleutel naar binnen. Ook blijft de kantine dicht. Eigenaar Optisport kan geen personeel vinden en dus moeten sportclubs noodgedwongen de derde helft schrappen. De clubs zijn niet blij en wijken uit naar andere sporthallen.

Op dit moment heeft het Sporthuis geen personeel dat tijdens de trainingen van sportclubs aanwezig kan zijn. De beheerder van de kantine is met pensioen gegaan en zijn enige collega is ook vertrokken. Als oplossing stelde Optisport voor dat verenigingen voortaan zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de sporthal. Dat wil zeggen: met een sleutel via een zijdeur naar binnen. De kantine blijft dicht.

Teleurstelling

Dat zien de verenigingen niet zitten. Samen besloten ze om uit te wijken naar andere sporthallen in de omgeving. Maar ook dat brengt moeilijkheden met zich mee. "Als het al lukt, is het een behoorlijke aanpassing om op compleet andere tijden en locaties te trainen", zegt een vrijwilliger van de korfbalvereniging.

Dat het niet meer mogelijk is om na de training iets te drinken in de kantine vindt ze ook erg jammer. "Voor de jeugd en senioren is het een groot gemis."

De clubs moeten nu zelf bhv'ers regelen. Eigenlijk is dat al hun verantwoordelijkheid, maar het lukte niet altijd om iemand te vinden. In de horecagelegenheid moet sowieso verplicht een bhv'er aanwezig zijn, dus die kon uitkomst bieden.

Manager ook niet blij

Optisport is zelf ook niet blij met de situatie. "We zijn op zoek naar nieuw personeel, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan", zegt manager Daniël Ossenblok. "Omdat we wisten dat het moeilijk zou worden, hebben we de huidige oplossing bedacht, zodat er nog wel gesport kan worden."

Als het aan Optisport ligt, gaat de kantine zo snel mogelijk weer open. "Ik ben hoopvol over de sollicitanten", zegt Ossenblok. Maar hij wil ook dat nagedacht wordt over de toekomst. "Het zal vaker voorkomen dat we te weinig personeel hebben. Mensen worden ziek of vinden een andere baan. Dan moeten we er samen voor zorgen dat er nog gesport kan worden."

In gesprek

Daarover is Ossenblok met de gemeente in gesprek. Hij had ook graag met de verenigingen gesproken. "Ik heb drie dagen vrijgemaakt voor gesprekken, maar er is maar één vereniging komen opdagen. Dat vind ik jammer. Ik zie ook veel liever dat de zaak draait. Nu is 's avonds het licht uit."

Hij hoopt er samen met de sportclubs uit te komen. "Misschien kunnen we ervoor zorgen dat we samen met de verenigingen de kantine draaiend houden of kunnen we bhv-cursussen regelen."

Ook de verenigingen zouden baat hebben bij een oplossing. "Heel veel clubs zijn afhankelijk van de zaal", zegt de korfbalvrijwilligster. "Ik durf niet te zeggen hoe lang deze situatie vol te houden is."