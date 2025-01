Gat in voordeur geblazen door explosie bij appartement

Bij de voordeur van een appartement aan de Kasteel-Traverse in Helmond is dinsdagnacht rond vier uur een explosief afgegaan. Er vielen geen gewonden. Wel veroorzaakte de explosie een gat in de voordeur.

De politie is in gesprek met de bewoner van het appartement en is bij de woning op zoek naar sporen. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De ingang van het appartementencomplex is afgezet.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.